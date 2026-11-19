Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun futbolculuk döneminde kendisiyle aynı mevkide oynamasının şans olduğunu söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli YouTube platformunda açıklamalarda bulunan Guendouzi, birçok konuya değindi.

Takımın yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun felsefesinin takımla uyumlu olduğuna dikkati çeken Guendouzi, Liverpool ve Çorum FK galibiyetleriyle milli araya girmelerinin kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

Emre Belözoğlu'nun futbolculuk döneminde kendisiyle aynı mevkide forma giydiğini belirten Guendouzi, "Antrenmanlarda bana sürekli olarak tavsiyeler veriyor. Kendimi geliştirebilmem için ne yapmam gerekiyorsa bunu benimle açık bir şekilde paylaşıyor. Oyun felsefesini daha net anlama noktasında biraz daha zaman gerekebilir ama bu konuda elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Milli aranın kendilerine iyi geldiğini söyleyen Guendouzi, Kocaelispor mücadelesinin ise zor olacağını ancak galibiyet için hazır olduklarını vurguladı.

Taraftarlar hakkında da konuşan Fransız futbolcu, şunları söyledi:

"Onlar gerçek anlamda sıra dışı. Her zaman arkamızdalar ve desteklerini sürdürüyorlar. Elbette hayal kırıklığı yaşıyorlar, sinirleniyorlar, kızıyorlar, üzülüyorlar ama neticede günün sonunda bizlere her zaman destek oluyorlar. Biz de onlardan aldığımız bu destek ve güçle beraber kafamızı kaldırıyoruz. Onlara pozitif duygular yaşatmak istiyoruz. Böyle bir taraftara sahip olduğumuz için şanslıyız ve mutluyuz."