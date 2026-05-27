Güler Tekbaş'ın Avrupa Şampiyonası Hedefi

27.05.2026 11:39
Milli atlet Güler Tekbaş, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor ve olimpiyatlarda ülkesini temsil etmek istiyor.

Türkiye Şampiyonu ve Balkan ikincisi milli atlet Güler Tekbaş, atletizmde yeni hedeflerine ulaşmak için aralıksız çalışıyor.

Aksaray'da yaşayan 16 yaşındaki Güler, 5 yıl önce beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle atletizme yöneldi.

Milli atlet, İzmir'de mart ayında düzenlenen Balkan Yürüyüş Şampiyonası Yarı Maraton Kategorisinde ikinci oldu.

Aksaray'daki Dağılgan Spor Kompleksi'nde çalışmalarını sürdüren Güler, 15-21 Temmuz'da İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonasında altın madalya kazanma hedefiyle hazırlanıyor.

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Tekbaş, AA muhabirine, hem koşu hem de yürüyüş branşlarında yarıştığını söyledi.

Güler, "Kendimi daha çok yürüyüş tarafında geliştirmeye çalışıyorum. Haftanın 6 günü zorlu antrenmanlar yapıyoruz. Günden güne antrenman tempomuz değişiyor. Bazı günler çift antrenman yapıyoruz. Normal antrenmanlarımızda 5-6 kilometre, kros olduğunda ise 10-12 kilometre yürüyorum. Çok zorlandığım dönemler oluyor ama biz bu zorluğun üstesinden gelmeyi seviyoruz." diye konuştu.

Güler, hedeflerine zamanla ulaştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Birçok Türkiye Şampiyonluğum var, milli takıma seçildim ve Balkan ikincisi oldum. Şimdi Avrupa şampiyonasına hazırlanıyorum. İnşallah orada iyi yarışarak dereceye girmeyi hedefliyorum. En büyük hedefim olimpiyatlarda ülkemi temsil edebilmek. Yürüyüş sporunda milli sporcumuz Meryem Bekmez'i örnek alıyorum. Milli formayı giymek anlatılamayacak kadar büyük bir duygu. İlk giydiğimde kendimi çok mutlu hissetmiştim. Çok çalışıyorum ve bunun karşılığını alıyorum."

Antrenör Orhan Kahraman ise yetenekli ve başarılı milli sporcu Güler ile hedeflerinin her zaman büyük olduğunu dile getirdi.

Hedeflere ulaşabilmek için günde ortalama 4 saat çalıştıklarını aktaran Kahraman, "Şu an performans açısından çok iyi bir yerdeyiz. Avrupa şampiyonasında derece alabilmesi için uğraşıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

