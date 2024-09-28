Gürcistan'da Eskrimde 4 Madalya

Spor

Gürcistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Eskrim Kılıç Circuit Turnuvası'nın ilk gününde milli sporcular 4 madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis'te düzenlenen organizasyonda ilk gün sona erdi.

Takım müsabakalarında Ece Öztürk, Duru Ayşe Özgönül, Işıl Betül Elüstü ve Irmak Şenoğlu'dan oluşan milli takım gümüş; Duru Arabacı, Deniz Duvan, Elif Derin Yıldırım, Mina Yıldız'dan oluşan "Türkiye 3" takımı ise bronz madalya kazandı.

Milli eskrimciler Yiğit Ayaz ve Candeniz Berrak da bireysel mücadelelerini üçüncü sırada tamamladı.