Gürel ve van Foreest Maçında Dördüncü Oyun Beraberlik

Büyükusta (GM) ünvanlı satranç oyuncusu Ediz Gürel ile Hollandalı Jorden van Foreest arasındaki maçın dördüncü oyunu berabere tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen Ediz Gürel-Jorden van Foreest ikili maçı sürüyor.

Dünya sıralamasının 74. basamağındaki Ediz ile klasmanın 30 numarası Van Foreest arasındaki müsabakada klasik bölümde dördüncü tur sona erdi.

Stratejik hamlelerin ön planda olduğu dördüncü karşılaşmada rakipler berabere kaldı.

Böylece maçta skor 2,5-1,5 Jorden van Foreest lehine oluşurken, toplam puan durumu ise 7,5-4,5 oldu.

Klasik oyunların 5. turu yarın saat 15.00'te başlayacak.