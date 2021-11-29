KAHRAMANMARAŞ - Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Kahramanmaraş'ta ziyaret ve temaslarda bulundu.

Sevenleri tarafından havalimanında davul zurnalarla karşılanan Eroğlu, geldiği Büyükşehir Belediyesinde Başkan Hayrettin Güngör ile görüştü. Güngör, günün anısına Eroğlu'na işlemeli bakır tepsi hediye etti.

Daha sonra Valiliği ziyaret eden Eroğlu, Vali Ömer Faruk Coşkun ile makamında bir süre görüştü.

Eroğlu, burada gazetecilere, Türkiye Güreş Federasyon Başkanı olarak ilk ziyaretini doğup büyüdüğü memleketi Kahramanmaraş'a gerçekleştirmenin sevincini yaşadığını belirtti.

Elde ettiği şampiyonlukların ardından Federasyon Başkanlığı görevine getirildiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Rabbim bana o kadar cömert ki bana ilkleri yaşatıyor. Rabbime ne kadar şükretsem az. Bu kadar şampiyonluğun üstüne Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı her kula nasip olmaz. Çok özel bir görev ama bir o kadar da sorumluluk, emek ve zaman isteyen bir iş. Hayatım boyunca hiç altından kalkmayacağım yüklere talip olmadım. İnşallah Rabbim burada da bize feraset verecek. Bize güç verip önümüzü açacak. Biz de inşallah ülkemiz, milletimiz, büyük devletimiz ve Kahramanmaraş adına hep güzel olan şeyleri yapmak istiyoruz. İnşallah bunları da başaracak ekibe, ilgiye, yetkinliğe ve eğitime sahip bir kardeşinizim. Bizim kalbimiz güreşirken de birdi bundan sonrada bir olacak. Hep birlikte başaracağız hayatım boyunca dünyada Türkiye, Türkiye'de Kahramanmaraş demiş bir kardeşinizim."

Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Kahramanmaraş'ta yapılacak

Cumhuriyet tarihi boyunca Kahramanmaraş'ta serbest güreşte Türkiye şampiyonası olmadığını anlatan Eroğlu, yaptıkları görüşmeler sonucu kentte bir şampiyona düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş Valisi Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör ile gerekli görüşmelerin yapıldığına işaret eden Eroğlu, "Bu organizasyonu 16-17-18-19 Aralık'ta Kahramanmaraş'a verdik. Şimdi programları yapılıyor inşallah Kahramanmaraşlı hemşerilerimiz aralık ayının ortasında güreşe doyacaklar." diye konuştu.

Eroğlu, ABD ve Rusya gibi birçok gelişmiş ülkede federasyonların şampiyonlar tarafından yönetildiğini, Türkiye'de de yeni yönetimin şampiyonlardan oluştuğunu belirterek, "Biz, bizi biz yapan bizi bu hale getiren güreşimize sahip çıkmak istiyoruz. Bunun için yola çıktık ve bunu da başardık. Bugüne kadar federasyon yönetiminde bu kadar şampiyon yoktu." ifadelerini kullandı.