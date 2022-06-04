Güven Sağlık Grubu ve BİSAN iş birliği ile 'Sağlık ve Çevre Paneli' düzenlendi - Son Dakika
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Güven Sağlık Grubu ve BİSAN iş birliği ile 'Sağlık ve Çevre Paneli' düzenlendi

04.06.2022 12:23

Güven Sağlık Grubu ve BİSAN iş birliği ile 'Sağlık ve Çevre Paneli' düzenlendi 'Dünya Bisiklet Günü' çerçevesinde Güven Sağlık Grubu ve BİSAN iş birliği ile 'Sağlık ve Çevre Paneli' düzenlendi.

Güven Sağlık Grubu ve BİSAN iş birliği ile 'Sağlık ve Çevre Paneli' düzenlendi

ANKARA - 'Dünya Bisiklet Günü' çerçevesinde Güven Sağlık Grubu ve BİSAN iş birliği ile 'Sağlık ve Çevre Paneli' düzenlendi.

Birleşmiş Milletlerin karbon yayılımını azaltmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek için ilan ettiği 'Dünya Bisiklet Günü' çerçevesinde Güven Sağlık Grubu ve BİSAN ortaklığıyla 'Sağlık ve Çevre Paneli', Ankara'da düzenlendi. 'Pedalını Geleceğe Çevir' sloganıyla düzenlenen panele, Güven Hastanesi Fizyoterapi Uzmanı Prof. Dr. Gül Baltacı'nın yanı sıra Bisiklet Aktivisti Burçin Tarhan, BİSAN Yetkilisi Kemal Pala ve çok sayıda bisiklet sever katıldı. Bisiklet severler katıldıkları panelde elektrikli bisiklet test sürüşü fırsatı bulurken açılan bisiklet sergisini de doyasıya gezme imkanı buldu. Uzmanlara göre 9 -12 km/saat hızla bisiklete binmek orta şiddette bir sağlık egzersizi yaptığınız anlamına geliyor.

Baltacı: "Düzenli olarak günde 45 dakika bisiklet çeviren kişilerin, çevirmeyenlere göre kalp hastalığı riski yarı yarıya azalıyor"

Yaşamın her alanında fiziksel aktivite olmazsa kas-iskelet sistemi ve kalp damar sisteminin düzenli çalışmayacağını belirten Fizyoterapi Uzmanı Prof. Dr. Gül Baltacı, "Kalpten çıkan kanın iyi pompalanması ve kalp hastalıkları riski gibi kronik hastalıkların riskinin azaltılmak için düzenli aktivite yapmamız gerekiyor. Bunun için en iyi aktivitelerden birisi de bisiklet çevirmek. 'Dünya Bisiklet Günü' nedeniyle bisiklet çevirme özelliğini gösterdiğimiz, kaslarımızı daha aktif kullanmayla ilişkin olarak da aynı zamanda kalpten çıkan kanı 'Periferi' yani bacaklarımıza ya da kollarımıza yönelik olarak düzenli bir şekilde gönderme işlemini yapacağımız bir aktiviteyle buluştuk. Bunu aslında düzenli her gün yaptığımızda yapılan çalışmalar göstermiş ki düzenli olarak günde 45 dakika bisiklet çeviren kişilerin, hiç çevirmeyenlere göre yarı yarıya kalp hastalığı riskini azalttığı, düşürdüğü ve sağlıklı yaşamı devam ettirme sürecini yani hayati fonksiyonları daha aktif bir şekilde devam ettirme sürecini artırdığı göstermiş. Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Danimarka, Finlandiya gibi ülkelerde ulaşım araçları olarak kullanılan bisikleti aslında biz de Türkiye'ye kazandırmak için çaba sarf etmeliyiz. Bisiklet yolları yapılarak sağlığı daha iyi aktif hale geçirebilmek için bisiklet gibi önemli bir egzersizi, kas iskelet sistemine adapte etmeliyiz" diye konuştu.

Tarhan: "Özellikle hem çevreye zarar vermemek için hem de bedenimi korumak için bisiklete biniyorum"

Yaklaşık olarak 9 yıldır işi bisikletle gidip geldiğini ifade eden Bisiklet Aktivisti Burçin Tarhan, "Özellikle hem çevreye zarar vermemek için hem de bedenimi korumak için bisiklete biniyorum. Aynı zamanda da başka insanları da teşvik etmeye özen gösteriyorum. Ekibim, buradaki bütün bisikletçi arkadaşlarım da aynı şeyi birlikte yürütüyoruz. Kimisi Ankara'nın batısında bunu yapıyor, kimisi Ankara'nın merkezinde bunu yapıyor ama ortak bir hedefimiz var ve Ankara'yı bir bisiklet kentine dönüştürebilmek. Amsterdam gibi olmamıza çok yıllar olabilir ama biz kıymet veriyoruz buna. Ankara değişmeye de aday bir şehir. Ankara'nın birçok yerinde bisiklet yolları yapılmaya başlandı. İlki, 2,5 kilometre olan Anıtkabir'in etrafında olan yolumuz diğeri de Etimesgut tarafında olan 9 kilometrelik yolumuz. Bunlar artmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Düzenlenen panelde çekilişte ismi çıkan bir şanslı kişiye, sağlıklı yaşamı teşvik etmek için bisiklet hediye edildi.

Güven Sağlık Grubu ve BİSAN iş birliği ile 'Sağlık ve Çevre Paneli' düzenlendi
Güven Sağlık Grubu ve BİSAN iş birliği ile 'Sağlık ve Çevre Paneli' düzenlendi
Güven Sağlık Grubu ve BİSAN iş birliği ile 'Sağlık ve Çevre Paneli' düzenlendi
Güven Sağlık Grubu ve BİSAN iş birliği ile 'Sağlık ve Çevre Paneli' düzenlendi

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güven Sağlık Grubu ve BİSAN iş birliği ile 'Sağlık ve Çevre Paneli' düzenlendi - Son Dakika

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