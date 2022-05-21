Güven Yalçın'a 100. maç plaketi - Son Dakika
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Güven Yalçın'a 100. maç plaketi

21.05.2022 19:33
Güven Yalçın'a 100. maç plaketi

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Güven Yalçın'a siyah-beyazlı forma altında çıktığı 100 maç için, Konyaspor mücadelesi öncesinde plaket verildi.

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Güven Yalçın'a siyah-beyazlı forma altında çıktığı 100 maç için, Konyaspor mücadelesi öncesinde plaket verildi.

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Güven Yalçın, Konyaspor karşılaşması öncesinde plaketle onurlandırıldı. Siyah-beyazlı formayla bugüne kadar 100 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 20 gol atıp 7 de asist yapan genç futbolcuya, Konyaspor maçı öncesinde Sportif Direktör Ceyhun Kazancı tarafından plaket ve forma hediye edildi. - İSTANBUL

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Beşiktaş-Konyaspor maçından notlar Beşiktaş-Konyaspor maçından notlar İttifak Holding Konyaspor maçından notlar İttifak Holding Konyaspor maçından notlar
Kaynak: İHA

Güven Yalçın, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güven Yalçın'a 100. maç plaketi - Son Dakika


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