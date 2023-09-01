Haaland bizden biri çıktı! En sevdiği yemeği duyanlar "Türkiye'ye gel" diyor - Son Dakika

Haaland bizden biri çıktı! En sevdiği yemeği duyanlar "Türkiye'ye gel" diyor

Son Güncelleme: 01.09.2023 11:03

UEFA tarafından yılın futbolcusu seçilen Erling Haaland, katıldığı bir programda "Boş zamanlarında neler yapmayı seversin?" sorusunu cevaplandırdı. Norveçli yıldız, fast food tüketmekten büyük zevk aldığını ve en çok sevdiği yemeğin kebap olduğunu söyledi. Bu ifadeleri sonrası Haaland ile ilgili "Türkiye'ye gel" yorumları yapıldı.

Manchester City ile geçen sezon hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Erling Haaland, UEFA tarafından yılın en iyi futbolcusu seçildi. Norveçli yıldız, katıldığı bir programda en sevdiği yemeğin kebap olduğunu söyleyerek Türk futbolseverlerin gönlünde taht kurdu.

"KEBAP YEMEK EN SEVDİĞİM ŞEY"

Haaland'a katıldığı programda "Boş zamanlarında neler yapmayı seversin?" diye soruldu. Haaland ise bu soruya, "Sezon içinde yapmayı en sevdiğim şey fırsat buldukça fast food tüketmek. Kebap yemek en sevdiğim şey olabilir." cevabını verdi.

"KESİNLİKLE SEVİYORUM"

Haaland daha önce yaptığı bir açıklamada da kebap sevdiğini belirtirken, "Kesinlikle seviyorum, söylemeliyim. En iyi şeylerden biri ama asla yapamıyorum. Bazen evde oturuyorum ve 'Oh, bu çok iyi olurdu' diyorum.' Ama sonra buzdolabına gidip başka bir şey yapıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Haaland bizden biri çıktı! En sevdiği yemeği duyanlar 'Türkiye'ye gel' diyor

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Son Dakika Spor Haaland bizden biri çıktı! En sevdiği yemeği duyanlar 'Türkiye'ye gel' diyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haaland bizden biri çıktı! En sevdiği yemeği duyanlar "Türkiye'ye gel" diyor - Son Dakika
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