Haas F1 Takımı, Rus sürücüsü Mazepin ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Haas F1 Takımı, Rus sürücüsü Mazepin ile yollarını ayırdı

05.03.2022 12:29
Haas F1 Takımı, Rus sürücüsü Mazepin ile yollarını ayırdı

Formula 1 takımlarından Haas, Rus pilot Nikita Mazepin ve sponsoru olan Rus şirketi Uralkali'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Formula 1 takımlarından Haas, Rus pilot Nikita Mazepin ve sponsoru olan Rus şirketi Uralkali'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

ABD'li iş insanı Gene Haas'ın sahibi olduğu takımdan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinden büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Uralkali şirketinin isim ortaklığı, Nikita Mazepin'in de sürücülük anlaşmasının feshedilmesine karar verilmiştir." denildi.

2021 sezonunda Haas F1 Takımı'nda yarışan Mazepin'in yerini kimin alacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Rus kimya şirketi Uralchem'in sahibi Dmitry Mazepin'in oğlu olan 23 yaşındaki pilot, 2018 GP3 Serisi'ni 2. sırada tamamlamıştı.

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Formula 1, Ukrayna, Pilot, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Haas F1 Takımı, Rus sürücüsü Mazepin ile yollarını ayırdı - Son Dakika


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