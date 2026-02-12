2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın snowboard erkekler kros kategorisinde Avusturyalı Alessandro Haemmerle, altın madalya kazandı.
İtalya'da düzenlenen organizasyonun 6. gününde snowboard erkekler kros finali, Livigno Kar Park'ta yapıldı.
Finalde rakiplerini geride bırakan Haemmerle, bu kategoride üst üste ikinci olimpiyat altın madalyasını elde etti.
Müsabakada Kanadalı Eliot Grondin gümüş, Avusturyalı Jakob Dusek ise bronz madalya aldı.
Son Dakika › Spor › Haemmerle, Kış Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?