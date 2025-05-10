Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor - Galatasaray (Papara Park)
FENERBAHÇE
- Deplasmanda Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 78'e yükseltti ve matematiksel olarak şampiyonluk şansını sürdürdü.
BEŞİKTAŞ
11.45 Siyah-beyazlılarda Adana Demirspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
1. LİG
- Süper Lig'e yükselecek ikinci ekibin yanı sıra play-off mücadelesi verecek ve ligden düşecek son takım belirlenecek.
16.00 Adanaspor - Boluspor (Yeni Adana)
16.00 Fatih Karagümrük - Iğdır FK (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Sakaryaspor - Esenler Erokspor (Yeni Sakarya Atatürk)
16.00 Bandırmaspor - Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Şanlıurfaspor - Erzurumspor (11 Nisan)
16.00 Ümraniyespor - Manisa FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
16.00 MKE Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)
16.00 İstanbulspor - Çorum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
BASKETBOL
- Basketbol Süper Ligi
15.30 ONVO Büyükçekmece - Manisa Basket Divissa
18.00 Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko
20.30 Bursaspor Yörsan - Darüşşafaka Lassa
GOLF
- Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open Golf Turnuvası devam edecek.
SPOR BAKANLIĞI
11.00 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını yaşatacak Ahmet Minguzzi Spor Tesisi'nin açılışına katılacak.
Son Dakika › Spor › Haftanın Spor Programı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?