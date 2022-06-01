Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı - Son Dakika
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Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı

01.06.2022 17:27

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcusu Hakan Balta, Galatasaray U19 takımını çalıştırdığı ilk sezonda bitime 1 hafta kala şampiyonluğa ulaştırdı.

2021-2022 Sezonu U19 Elit Ligi Şampiyonu Galatasaray oldu. Galatasaray sahasında ağırladığı Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek lig bitimine 1 hafta kala 86 puan ile şampiyonluğa ulaştı.

HAKAN BALTA ÇALIŞTIRIYOR

Galatasaray U19 takımını teknik direktör Hakan Balta çalıştırıyor. Bu sezon sarı kırmızılı takım ile 37 maça çıkan Hakan Balta, 27 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle 86 puan topladı.

4. KUPA

Sarı kırmızılı ekip 2014, 2016 ve 2019 yılları arasında U19 Gelişim Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı. Galatasaray bu şampiyonlukla beraber 4. kupasını kaldırdı.

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Hakan Balta, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

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