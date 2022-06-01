2021-2022 Sezonu U19 Elit Ligi Şampiyonu Galatasaray oldu. Galatasaray sahasında ağırladığı Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek lig bitimine 1 hafta kala 86 puan ile şampiyonluğa ulaştı.
Galatasaray U19 takımını teknik direktör Hakan Balta çalıştırıyor. Bu sezon sarı kırmızılı takım ile 37 maça çıkan Hakan Balta, 27 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle 86 puan topladı.
Sarı kırmızılı ekip 2014, 2016 ve 2019 yılları arasında U19 Gelişim Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı. Galatasaray bu şampiyonlukla beraber 4. kupasını kaldırdı.
Son Dakika › Spor › Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı - Son Dakika