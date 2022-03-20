Hakan Keleş: "Çıkışımızı devam ettirmek istiyorduk" - Son Dakika
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Hakan Keleş: "Çıkışımızı devam ettirmek istiyorduk"

20.03.2022 16:25
Hakan Keleş: "Çıkışımızı devam ettirmek istiyorduk"

Giresunspor Teknik Sorumlusu Hakan Keleş, Antalyaspor karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Maç öncesi iyi bir çıkışımız vardı, bunu devam ettirmek istiyorduk" dedi.

Giresunspor Teknik Sorumlusu Hakan Keleş, Antalyaspor karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Maç öncesi iyi bir çıkışımız vardı, bunu devam ettirmek istiyorduk" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Giresunspor, deplasmanda Antalyaspor'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Sorumlusu Hakan Keleş, "Maç öncesi iyi bir çıkışımız vardı, bunu devam ettirmek istiyorduk. Kazanamasak bile kaybetmek istemiyorduk" ifadelerini kullandı.

Keleş, duran toptan yedikleri iki golün kendilerini zora soktuğunu belirterek, "Deplasmanda çok net pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik ve rakibimiz girdiği pozisyonları iyi değerlendirdi, tebrik ediyorum. Deplasmanda iyi oynamamıza rağmen skor bu oyunu pek bunu yansıtmıyor. Çok eksik yakalandık, rakibimiz tam kadroydu ve bizim baya eksiklerimiz vardı. Ona rağmen oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Bir maç kaybettik ama önümüzde Sivas ve Malatya maçları var. Oradan çıkaracağımız bir 6 puan bizi rahatlatacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 4 Giresunspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 4 Giresunspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 Giresunspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Giresunspor, Hakan Keleş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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