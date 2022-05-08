Hakan Keleş: "İstediğimiz oyunu çok fazla yansıtamadık, memnun değilim" - Son Dakika
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Hakan Keleş: "İstediğimiz oyunu çok fazla yansıtamadık, memnun değilim"

08.05.2022 18:43

- Hakan Keleş: "İstediğimiz oyunu çok fazla yansıtamadık, memnun değilim" Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 1-1 berabere biten Altay karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada "İstediğimiz oyunu çok fazla yansıtamadık, memnun değilim" dedi.

- Hakan Keleş: "İstediğimiz oyunu çok fazla yansıtamadık, memnun değilim"

İZMİR - Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 1-1 berabere biten Altay karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada "İstediğimiz oyunu çok fazla yansıtamadık, memnun değilim" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta maçında Giresunspor, deplasmanda Altay ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, açıklamalarda bulundu.

Hakan Keleş, "Altay'a geçmiş olsun diliyorum. İnşallah önümüzdeki sene güçlenerek Süper Lig'e dönerler. Kazanıp üst sıralara çıkmak istiyorduk. Öne de geçtik ama sonra duran toptan yediğimiz golle beraberlik oldu. Verdiğimiz ve kaçırdığımız pozisyonlar var. Galip de gelebilirdik. İstediğimiz oyunu çok fazla yansıtamadık, memnun değilim. Geçen hafta rahatlamanın verdiği konsantre eksikliği vardı oyuncularda. 2 maçımız kaldı. Onları en iyi şekilde tamamlayıp yeteri kadar puanı almak istiyoruz" diye konuştu.

Hakan Keleş: İstediğimiz oyunu çok fazla yansıtamadık, memnun değilim
Hakan Keleş: İstediğimiz oyunu çok fazla yansıtamadık, memnun değilim
Hakan Keleş: İstediğimiz oyunu çok fazla yansıtamadık, memnun değilim
Hakan Keleş: İstediğimiz oyunu çok fazla yansıtamadık, memnun değilim

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hakan Keleş: 'İstediğimiz oyunu çok fazla yansıtamadık, memnun değilim' - Son Dakika


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