Erman Toroğlu'ndan bomba iddia: Hakem eğitmeni olan Cüneyt Çakır, yılda 1.2 milyon TL kazanıyor - Son Dakika
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Erman Toroğlu'ndan bomba iddia: Hakem eğitmeni olan Cüneyt Çakır, yılda 1.2 milyon TL kazanıyor

04.10.2022 13:08

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır'ın hakem hocası olduğunu ve bu görev için ayda 100 bin lira kazandığını açıkladı.

Türk futbolunun gelmiş geçmiş en başarılı hakemlerinden olan Cüneyt Çakır, düdüğünü asarak yeni bir kariyere yelken açtı. 45 yaşındaki Çakır'ın TFF tarafından hakem hocası olarak görevlendirildiği belirtildi.

"100 BİN LİRAYA MUKAVELE YAPILIYOR"

A Spor yayınında konuşan ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Cüneyt Çakır'ın yeni görevini ve kazanacağı maaşı söyledi. Toroğlu yaptığı açıklamada, "Şimdi Cüneyt Çakır, Avrupa'da ve dünyada iyi maçlar yönetti. Aslında 1-2 sene daha devam edebilirdi, bir şeyler oldu bıraktırıldı. Cüneyt Çakır ile yeni bir mukavele yapılıyor. Bunu kimse bilmiyor. İlk defasöylüyorum burada. Cüneyt Çakır ile aylık 100 bin liraya mukavele yapılıyor, hakem eğitmeni olarak.

"NİYE GİZLİ KAPAKLI YAPIYORSUNUZ?"

Her hafta maça gidecek o zaman da 10 bin lira alacak. Versinler bu parayı da bunu açıklasınlar. Niye Çekiniyorsunuz? Bu millete niye ben söyleyeyim. Siz söyleyin. Niye gizli kapaklı yapıyorsunuz?

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Cüneyt Çakır, Spor, Son Dakika

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