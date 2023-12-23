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Hakkarigücüspor ve Ataşehir Belediyespor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Hakkarigücüspor ve Ataşehir Belediyespor Berabere Kaldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Hakkarigücüspor, sahasında Ataşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta sağanak altında oynanan müsabakanın ilk yarısını Ataşehir Belediyespor 1-0 önde tamamladı. Ancak Hakkari ekibi ikinci yarıda bulduğu golle maçı 1-1 berabere tamamladı. Müsabakayı İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Temsilcisi Erol Hanlıgil, Hakkarigücü Kadın Futbol Kulübü Başkanı Kıymet Kurt ve birçok taraftar izledi.

Hakkarigücüspor ve Ataşehir Belediyespor Berabere Kaldı
23.12.2023 - 15:17,
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Hakkarigücüspor, sahasında Ataşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Merzan Futbol Sahası'nda sağanak altında oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 1-0 önde kapattı.

Çekişmeli geçen karşılaşma, Hakkari ekibinin ikinci yarıda bulduğu golle 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Müsabakayı İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Temsilcisi Erol Hanlıgil, Hakkarigücü Kadın Futbol Kulübü Başkanı Kıymet Kurt ve çok sayıda taraftar izledi.

Kaynak: AA
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