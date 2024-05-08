Halil İbrahim Öztürk, İzmirli hentbolseverleri Kuveyt maçlarına davet etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Halil İbrahim Öztürk, İzmirli hentbolseverleri Kuveyt maçlarına davet etti

Halil İbrahim Öztürk, İzmirli hentbolseverleri Kuveyt maçlarına davet etti

A Milli Erkek Hentbol Takımı oyuncularından Halil İbrahim Öztürk, İzmir'deki kampı sürdüren takımın Kuveyt ile yapacağı hazırlık maçlarına İzmirli hentbolseverleri davet etti. Öztürk, maçlara güzel tribünlerin olmasını ve heyecanlı bir maç izlenmesini umduklarını belirtti.

08.05.2024 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Hentbol Takımı oyuncularından Halil İbrahim Öztürk, İzmirli hentbolseverleri Kuveyt'le yapacakları hazırlık maçlarına davet etti.

İzmir'deki kampı devam eden A Milli Erkek Hentbol Takımı yarın ve cumartesi günü saat 18.00'de Kuveyt Milli Takımı ile hazırlık maçı yapacak. Milli takım, müsabakaların oynanacağı Celal Atik Spor Salonu'ndaki antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Milli hentbolcu Halil İbrahim Öztürk, yaptığı açıklamada, İzmir kampının gayet güzel geçtiğini belirterek, Kuveyt Milli Takımı ile iki maç yapacaklarını hatırlattı. İzmirlileri müsabakalara davet eden Halil İbrahim Öztürk, "Bütün İzmirli hentbolseverleri bekliyoruz bu maçlarımıza. İnşallah güzel tribünler de olur. Biz de alışmış oluruz yani tribünler önünde, daha da heyecanlı güzel maç olur." diye konuştu.

Erkekler Süper Lig'de Beykoz Belediyespor forması giyen Halil İbrahim Öztürk, play-off yarı finalinde Sakarya Büyükşehir Belediyespor'a mağlup olduklarını hatırlatarak, "Final görmek istiyorduk açıkçası ama başaramadık artık seneye diyelim." dedi.

Kaynak: AA

İbrahim Öztürk, Milli Takım, Kuveyt, İzmir, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Halil İbrahim Öztürk, İzmirli hentbolseverleri Kuveyt maçlarına davet etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:52 Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı
16:42 Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben’in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
17:43 Yunanistan Başbakanı Ankara’ya geliyor, Kariye Camii konusu gündemde Yunanistan Başbakanı Ankara'ya geliyor, Kariye Camii konusu gündemde
17:34 Gebze’de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı Gebze'de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı
17:18 İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok
17:11 Yönetim kimsenin gözünün yaşına bakmıyor Takımın abisinin bile biletini kestiler Yönetim kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Takımın abisinin bile biletini kestiler
17:04 Çocuklar ve gençler için muhteşem eser Kayseri’de bir spor okulu daha hizmete açıldı Çocuklar ve gençler için muhteşem eser! Kayseri'de bir spor okulu daha hizmete açıldı
16:39 Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti
16:26 Öğrencisiyle ilişkiye girdiği için yargılanırken başka bir öğrencisinden hamile olduğu ortaya çıktı Öğrencisiyle ilişkiye girdiği için yargılanırken başka bir öğrencisinden hamile olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 18:28:42. #1.13#
SON DAKİKA: Halil İbrahim Öztürk, İzmirli hentbolseverleri Kuveyt maçlarına davet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement