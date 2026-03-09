Halil Umut Meler UEFA maçında - Son Dakika
Halil Umut Meler UEFA maçında

09.03.2026 16:21
Halil Umut Meler, Leverkusen-Arsenal maçını yönetecek. Yardımcıları İbrahim Uyarcan ve Abdullah Özkara.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 11 Mart Çarşamba günü Almanya'nın Bayer 04 Leverkusen ile İngiltere'nin Arsenal FC takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını yönetecek.

Almanya'nın Leverkusen şehrindeki BayArena Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşmada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Müsabakada Cihan Aydın dördüncü hakem, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink VAR, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins ise AVAR olarak görev alacak.

Kaynak: DHA

