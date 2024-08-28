Spor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda şampiyon olan Haliliye Belediyesporlu Abdulsemet Ocakoğlu ile bir araya geldi. Genç sporcuyu tebrik eden Canpolat, Haliliye Belediyesi'nin her zaman ilklerin belediyesi olacağını kaydetti.

Haliliye Belediyespor bünyesindeki Milli sporcu Abdulsemet Ocakoğlu, 15-25 Ağustos tarihlerinde Uluslararası Bilek Güreşi Federasyonu (World Armwrestlıng Federatıon) tarafından Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen 2024 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası sol kol kategorilerinde ülkesini temsil etti. 3 Avrupa şampiyonluğu, 1 dünya ikinciliği bulunan Ocakoğlu, 61 ülkeden bin 600 sporcunun katıldığı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda rakiplerini yenerek, Dünya Şampiyonu oldu. Birincilik kürsüsüne çıkarak, Türk bayrağını dalgalandıran ve İstiklal Marşını okutan Haliliye Belediyesporlu Milli sporcu, Türkiye'nin ve Şanlıurfa'nın gururu oldu.

Belediye bünyesindeki kurstan aldığı eğitimler ile başarıdan başarıya koşan Ocakoğlu'nu, Belediye Başkanı Canpolat makamında kabul etti. Belediye bünyesinde yetişen sporcuyu tebrik eden Canpolat, Haliliye Belediyesi olarak bilek güreşi ve çeşitli spor branşlarında gençlerin yanında olacaklarını kaydetti. Gençleri spora teşvik edeceklerini ifade eden Canpolat, "Yine Haliliye olarak, gururlu bir gün yaşıyoruz. Haliliye'mizin yetiştirdiği, genç kardeşlerimizden, bizim Haliliye Belediyespor Kulübünün lisanlı oyuncusu ve aynı zamanda da bilek güreşi hocamız, öğrenci yetiştiren ve yine geçtiğimiz günlerde Dünya Para Bilek Güreşi Şampiyonasında Dünya Şampiyonu olup, aramıza gelen değerli Abdulsemet kardeşimi tebrik ediyorum. İnşallah Haliliye olarak her zaman için ilklerin, yenilerin ve yine ön açma anlamında gençlerimize yönelik, onları inşallah böyle spor dalına teşvik etme adına Abdulsemet kardeşimizle birlikte onlara hemhal olmaya, onlara kol kanat germeye, amatör ve uzman anlamda diğer branşlarda olduğu gibi bilek güreşinde de Haliliye olarak iddialıyız diyorum" dedi. - ŞANLIURFA