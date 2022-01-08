Haliliye'de şampiyon sporcular yetişiyor

Haliliye Belediyesi'nin lisanslı sporcular yetiştirdiği Aliya İzzetbegoviç Spor ve Yaşam Merkezindeki tekvando kursuna katılan sporcular, başarılarıyla Şanlıurfa'nın gururu oluyor.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, "Sağlık ve sporun kalbi Haliliye" sloganıyla sportif çalışmalarını sürdürüyor. Gençlerin yanında olan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla Aliya İzzetbegoviç Spor ve Yaşam Merkezindeki Tekvando Kursunda şampiyon sporcular yetiştiriliyor. Lisanslı sporcular yetiştirilen kurslara gençlerin ilgisi büyük olurken, eğitimler ise uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Bu kurslara katılan gençler, başarılarıyla Şanlıurfa'yı gururlandırırken, kendilerine sunulan imkanlarla başarıdan başarıya koşuyor.

Aliya İzzetbegoviç Spor ve Yaşam Merkezindeki Tekvando Kursunda aldığı eğitim ile Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 175 sporcu arasında ilk 8'e giren 15 yaşındaki Durdu Akyüz, Şanlıurfa'da bayanlar kategorisinde milli takım seçmelerine çağrılan ilk sporcu oldu. Daha sonra Avrupa Şampiyonası Başkanlık Kupası'na çağrılan sporcu Akyüz, sunulan imkan dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. Sporcu Akyüz, "Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum ve onun sağladığı bu imkanlardan dolayı bu seviyeye geldim. Hedefim 2022 yılında Başkanlık Kupasına katılıp birinci olmak. Dünya Şampiyonasına ve Olimpiyatlara katılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Haliliye Belediyesi Tekvando Takımı Antrenörü İlyas Mintaç ise "Durdu Akyüz'ün Şanlıurfa'da tekvando tarihinde bayanlarda bir ilk olması, milli takım seçmelerine katılması, Avrupa Başkanlık Kupasına katılması bu sporu yapacak olan bayanların da önünü açmış oldu. Bize bu süreçte yardım ve desteklerini esirgemeyen Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise tekvando kurs kayıtlarının devam ettiği açıklandı. - ŞANLIURFA