Halime Yıldız, Tayland'da bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Halime Yıldız, Tayland'da bronz madalya kazandı

Halime Yıldız, Tayland\'da bronz madalya kazandı

Tayland'da düzenlenen Para Badminton Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Halime Yıldız, SL3 kategorisinde bronz madalya kazandı. Yarı finalde Çin'den Zuxian Xiao'ya karşılaşan Yıldız, rakibine 2-0 yenilerek üçüncü sırada tamamladı.

24.02.2024 13:23  Güncelleme: 13:25
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Tayland'da düzenlenen Para Badminton Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Halime Yıldız, SL3 kategorisinde bronz madalya kazandı.

Pattaya kentinde gerçekleşen organizasyonda milli sporcu, tek kadınlar SL3 kategorisinde grup ve eleme aşamasını başarılı bir şekilde geçti. Yarı finalde Çin'den Zuxian Xiao'ya karşılaşan Halime Yıldız, rakibine 21-10 ve 21-15'lik setlerle 2-0 yenildi.

Milli sporcu, organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

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