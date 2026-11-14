Halkbank, Efeler Ligi 6. haftasında Sultanbeyli Belediyespor\'u 3-0 mağlup etti

Halkbank, Efeler Ligi 6. haftasında Sultanbeyli Belediyespor'u 3-0 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nin 6. haftasında Sultanbeyli Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Takım, setleri 25-23, 25-20 ve 25-17 kazanarak karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nin 6. haftasında Sultanbeyli Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Halkbank: Halit Kurtuluş, Murat Yenipazar, Sam Deroo, Ahmet Samet Baltacı, Alejandro Rodriguez Fuentes, Denislav Slavchev Bardarov, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Matey Kaziyski, Ömercan Burak Karahan, Ertuğrul Gazi Metin, Berat Batın Mergen, Darlan Ferreira, Yiğit Hamza Aslan
Sultanbeyli Belediyespor: Yılmaz Üner, Emin Gök, Petar Dirli, Abdullah Çam, Çağatay Durmaz, Raphael Vivien Corre, Yunus Emre Erşahin (L), Caner Ergül (L), Turgay Doğan, Sercan Yüksel Bidak, Emre Berat Fırat, Branimir Grozdanov, Mustafa Cervatoğlu, Burhan Zorluer
Setler: 25-23, 25-20, 25-17
Kaynak: İHA
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