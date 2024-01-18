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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Benfica'yı yenerek play-off turuna yükseldi - Son Dakika
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Benfica'yı yenerek play-off turuna yükseldi

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son maçında Portekiz kulübü Benfica'yı 3-2 yenerek play-off turuna yükseldi. Maçı 25-21, 19-25, 18-25, 25-18 ve 15-13'lük setlerle kazanan Halkbank, C Grubu'nu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 2. sırada tamamlayarak play-off turuna adını yazdırdı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Benfica\'yı yenerek play-off turuna yükseldi
18.01.2024 - 00:25,  Güncelleme: 00:26
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 6. ve son maçında Portekiz kulübü Benfica'yı 3-2 yenerek play-off turuna yükseldi.

Halkbank, başkent Lizbon'daki Benfica Spor Salonu'nda oynanan maçı 25-21, 19-25, 18-25, 25-18 ve 15-13'lük setlerle kazandı.

Bu sonuçla C Grubu'nu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 2. sırada tamamlayan Halkbank, adını play-off turuna yazdırdı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Benfica'yı yenerek play-off turuna yükseldi - Son Dakika


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