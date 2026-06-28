Halkbank, Ömercan ve Umut ile Sözleşme Uzattı - Son Dakika
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Halkbank, Ömercan ve Umut ile Sözleşme Uzattı

28.06.2026 12:51
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Halkbank, pasör Ömercan Burak Karahan ve libero Umut Özdemir'in sözleşmelerini yeniledi.

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında pasör Ömercan Burak Karahan ile libero Umut Özdemir'in sözleşmesini uzattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre altyapıdan A takıma yükselen 2007 doğumlu pasör Ömercan Burak Karahan ile yeniden anlaşma sağlandı.

Mavi-beyazlı ekip ayrıca libero Umut Özdemir'in de sözleşmesini yeniledi. 28 yaşındaki ve 191 cm boyundaki Umut, 2025-26 sezonunda Halkbank'a transfer olmuştu.

Kaynak: AA

Umut Özdemir, Halkbank, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halkbank, Ömercan ve Umut ile Sözleşme Uzattı - Son Dakika

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