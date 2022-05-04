Haluk Levent, tarladan şampiyonluğa uzanan futbolcu kızlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Haluk Levent, tarladan şampiyonluğa uzanan futbolcu kızlarla bir araya geldi

04.05.2022 12:56
Haluk Levent, tarladan şampiyonluğa uzanan futbolcu kızlarla bir araya geldi

Adanalı sanatçı Haluk Levent, Adana 01 Kadın Futbol Kulübü'nün oyuncularıyla bir araya gelerek, "Bazıları yaz ayında tarlada çalışan çocuklar.

Adanalı sanatçı Haluk Levent, Adana 01 Kadın Futbol Kulübü'nün oyuncularıyla bir araya gelerek, "Bazıları yaz ayında tarlada çalışan çocuklar. Bu takım sadece bir takım değil, kız çocuklarının karşılaştığı bütün zorluklara, 'Beni yıldıramazsın, ben kadınım ve buradayım' deme yöntemi" dedi.

TFF Kadınlar Futbol 3. Ligi'nde mücadele eden Adana 01 Kadın Futbol Kulübü, 6 maçtan 5 galibiyet alarak TFF 2. Lig'e yükselmek için Play-Off'larda mücadele etmeye hak kazandı.

Adanalı sanatçı Haluk Levent ise Kulüp Başkanı Ayfun Kaplan ve oyuncularla bir araya geldi. Haluk Levent, sosyal medya hesabından bu anları, "Play-Off'a çıkın, 'her türlü pastanız çayınız benden' demiştim ve çıktılar. Bazıları yaz ayında tarlada çalışan çocuklar. Bu takım sadece bir takım değil, kız çocuklarının karşılaştığı bütün zorluklara, 'Beni yıldıramazsın, ben kadınım ve buradayım' deme yöntemi" notuyla paylaştı.

Kulüp Başkanı Ayfun Kaplan ise kızlar için destek beklediklerini söyledi. - ADANA

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Türkiye Futbol Federasyonu, Haluk Levent, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Haluk Levent, tarladan şampiyonluğa uzanan futbolcu kızlarla bir araya geldi - Son Dakika


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