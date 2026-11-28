Masa tenisinde ITTF Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası, tekler kategorisindeki final maçlarıyla sona erdi.

Ata Sporları Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada Çin, 14 kategorinin 9'unda altın madalya kazandı.

Mısırlı sporcu Hana Goda, 19 yaş altı tek kadınlarda şampiyon olarak Dünya Gençler Masa Tenisi Şampiyonası tarihinde teklerde altın madalya kazanan ilk Afrikalı sporcu oldu.

Organizasyonda şu isimler ve takımlar şampiyonluğa ulaştı:

Erkekler:

19 Yaş Altı Tek Erkekler: Wen Ruibo (Çin)

15 Yaş Altı Tek Erkekler: Soma Ono (Japonya)

19 Yaş Altı Çift Erkekler: Wen Ruibo-Li Hechen (Çin)

15 Yaş Altı Çift Erkekler: Alexander Malov (İspanya)-Lai Yong Ren (Malezya)

19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı: Çin

15 Yaş Altı Erkek Milli Takımı: Japonya

Kadınlar:

19 Yaş Altı Tek Kadınlar: Hana Goda (Mısır)

15 Yaş Altı Tek Kadınlar: Zhu Qihui (Çin)

19 Yaş Altı Çift Kadınlar: Jiang Yiyi-Yao Ruixuan (Çin)

15 Yaş Altı Çift Kadınlar: Albane Rochut-Eva Lam (Fransa)

19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı: Çin

15 Yaş Altı Kadın Milli Takımı: Çin

Karışık çiftler:

19 Yaş Altı Karışık Çiftler: Wen Ruibo-Jiang Yiyi (Çin)

15 Yaş Altı Karışık Çiftler: Liu Zihang-Zhu Qihui (Çin)