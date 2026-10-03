Hapoel IBI'li Elijah Bryant, Avrupa Ligi'nde 3. haftanın MVP'si seçildi

Hapoel IBI'li Elijah Bryant, Avrupa Ligi'nde 3. haftanın MVP'si seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basketbol Avrupa Ligi'nde üçüncü haftanın MVP'si, Hapoel IBI forması giyen Elijah Bryant oldu. Real Madrid'i 102-98 yendikleri maçta 22 sayı, 13 ribaunt ve 7 asist üreten Bryant, bu sezon üst üste ikinci, kariyerinde 5. kez haftanın en değerli oyuncusu seçildi.
Basketbol Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) Hapoel IBI forması giyen Elijah Bryant oldu.
Organizasyonun açıklamasına göre Hapoel IBI'nin, Real Madrid'i 102-98 yendiği maçta 22 sayı, 13 ribaunt, 7 asistle oynayan Bryant, haftanın MVP'si seçildi.
ABD'li basketbolcu, bu sezon üst üste ikinci, kariyerinde ise 5. kez haftanın MVP'si ödülüne layık görüldü.
Kaynak: AA
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