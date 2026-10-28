Hapoel Tel Aviv, EuroLeague\'de Anadolu Efes\'i 118-88 yendi, Efes 5. yenilgisini aldı

İSTANBUL,

Salon: Botevgrad Arena

Hakemler: Ilija Belosevic, Ioannis Foufis, Steve Bittner

H.IBI Tel Aviv: Antonio Blakeney 35, Daniel Oturu 20, Elijah Bryant 16, Eugene Anthony German 14, Bruno Caboclo 13, Tomas Satoransky 7, Ishmail Wainright 6, Zach Leday 5, Khadeen Carrington 2, Amir Coffey

Anadolu Efes: Santiago Yusta 15, Matthew Strazel 12, Jordan Loyd 19, Bruno Fernando 8, Kai Jones 8, Cameron Payne 8, Collin Anthony Malcolm 9, George Papagiannis 2, Ercan Osmani 2, Erkan Yılmaz 2, Dario Saric 3, Daron Russell

1'İNCİ PERİYOT: 27-21

İLK YARI: 63-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 90-59

Anadolu Efes SK, EuroLeague'in 8'inci haftasında Bulgaristan'da karşılaştığı Hapoel Tel Aviv'e 118-88 mağlup oldu. Anadolu Efes, EuroLeague'de bu sonuçla birlikte 5'inci yenilgisini aldı.