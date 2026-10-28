Hapoel Tel Aviv, EuroLeague'de Anadolu Efes'i 118-88 yendi, Efes 5. yenilgisini aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hapoel Tel Aviv, EuroLeague'de Anadolu Efes'i 118-88 yendi, Efes 5. yenilgisini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hapoel Tel Aviv, EuroLeague\'de Anadolu Efes\'i 118-88 yendi, Efes 5. yenilgisini aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EuroLeague'in 8. haftasında Bulgaristan'da Hapoel Tel Aviv ile karşılaşan Anadolu Efes SK, rakibine 118-88 yenildi. Böylece Anadolu Efes SK, EuroLeague'de 5. yenilgisini almış oldu.

İSTANBUL,

Salon: Botevgrad Arena

Hakemler: Ilija Belosevic, Ioannis Foufis, Steve Bittner

H.IBI Tel Aviv: Antonio Blakeney 35, Daniel Oturu 20, Elijah Bryant 16, Eugene Anthony German 14, Bruno Caboclo 13, Tomas Satoransky 7, Ishmail Wainright 6, Zach Leday 5, Khadeen Carrington 2, Amir Coffey

Anadolu Efes: Santiago Yusta 15, Matthew Strazel 12, Jordan Loyd 19, Bruno Fernando 8, Kai Jones 8, Cameron Payne 8, Collin Anthony Malcolm 9, George Papagiannis 2, Ercan Osmani 2, Erkan Yılmaz 2, Dario Saric 3, Daron Russell

1'İNCİ PERİYOT: 27-21

İLK YARI: 63-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 90-59

Anadolu Efes SK, EuroLeague'in 8'inci haftasında Bulgaristan'da karşılaştığı Hapoel Tel Aviv'e 118-88 mağlup oldu. Anadolu Efes, EuroLeague'de bu sonuçla birlikte 5'inci yenilgisini aldı.

Kaynak: DHA
Hapoel Tel AvivAnadolu EfesBulgaristanEfesSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
“Gizli planı açıklıyorum“ diyen İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın çıkışı "Gizli planı açıklıyorum" diyen İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın çıkışı
Ağrı’da arka koltuktan çekilen video kazayla bitti: Sürücü Muhammed Uçar öldü Ağrı'da arka koltuktan çekilen video kazayla bitti: Sürücü Muhammed Uçar öldü
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu’nun partisi yalana sarıldı Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu'nun partisi yalana sarıldı
Ünlü oyuncu Daisy May Cooper 24 bedenden 10 bedene düştü Ünlü oyuncu Daisy May Cooper 24 bedenden 10 bedene düştü
23:07
Netanyahu’nun partisinin, “Arap partileri oyları çaldı“ iddiasına yalanlama
Netanyahu'nun partisinin, "Arap partileri oyları çaldı" iddiasına yalanlama
22:28
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
22:25
Van’da trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu
Van'da trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu
21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
21:46
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran “masaj“ iddiası
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran "masaj" iddiası
21:02
Fed, faizi sabit bıraktı
Fed, faizi sabit bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 00:32:14. #.0.3#
SON DAKİKA: Hapoel Tel Aviv, EuroLeague'de Anadolu Efes'i 118-88 yendi, Efes 5. yenilgisini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android