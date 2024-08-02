Harun Erdenay, Hidayet Türkoğlu'nun başkan vekili olarak TBF yönetim kurulunda yer alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Harun Erdenay, Hidayet Türkoğlu'nun başkan vekili olarak TBF yönetim kurulunda yer alacak

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), mevcut başkan Hidayet Türkoğlu'nun yeniden seçilmesi halinde Harun Erdenay'ın başkan vekili olarak yönetim kurulunda yer alacağını duyurdu. Harun Erdenay, Türk basketbolunun efsane isimlerinden biri olarak kabul edilmekte olup, Türk basketbolunun gelişimi için büyük katkılar sağlayacağına inanılmaktadır.

02.08.2024 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), mevcut başkan Hidayet Türkoğlu'nun yeniden seçilmesi halinde Harun Erdenay'ın başkan vekili olarak yönetim kurulunda yer alacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Aktif oyunculuk kariyerinin ardından A Milli Takım Menajerliği, Milli Takımlar Direktörlüğü, TBF Asbaşkanlığı, FIBA Yönetim Kurulu Üyeliği ve son olarak da TBF Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Türk basketbolunun efsane isimlerinden Harun Erdenay, yeniden TBF ailesine katıldı." ifadeleri kullanıldı.

Harun Erdenay'ın, ekimde yapılması planlanan TBF Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan Hidayet Türkoğlu'nun yeniden seçilmesi halinde başkan vekili olarak TBF Yönetim Kurulu'nda yer alacağı belirtildi.

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Öncelikle Türk basketbolu için çok önemli ve değerli bir isim olan Harun Erdenay'a bizleri kırmadığı ve aramıza katıldığı için teşekkür ediyorum. Türk basketbolu yeni bir döneme giriyor. Basketbol Gelişim Merkezi'nin yapımının tamamlanmasıyla hızlı bir yükseliş dönemi yaşamayı, basketbolumuzu yeniden Avrupa'nın, hatta dünyanın en iyileri arasına sokmayı hedefliyoruz. Bu süreçte, basketbol camiasındaki saygın kişiliği ve tecrübesiyle çok büyük katkılarının olacağına inandığımız için kendisine 'Yanımızda ol' çağrısı yaptık, planlarımızı anlattık. Bizi kırmayarak aramıza katıldığı için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Harun Erdenay ise başkan Hidayet Türkoğlu ile hem oyunculuğunun hem de yöneticiliğinin ilk yıllarında birlikte görev aldığını belirterek, "Türk basketboluna sportif ve idari gelişiminin yanı sıra muhteşem bir tesis kazandırdığı için öncelikle kendisine ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu tesisin çok büyük bir açığı kapatacağına ve basketbolumuza ivme kazandıracağına yürekten inanıyorum. Benden de yeni dönemde yanında olmamı istedi ve yapabileceklerimizi düşündüğümüzde bu birliktelik kaçınılmaz hale geldi. Kendisine bu samimi daveti için teşekkür ediyorum. Türk basketbolunu hak ettiği yerlere taşımak için bugünden itibaren büyük bir istekle yanında olacağımı kıymetli spor camiasına duyuruyorum." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

Hidayet Türkoğlu, Harun Erdenay, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Harun Erdenay, Hidayet Türkoğlu'nun başkan vekili olarak TBF yönetim kurulunda yer alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:59 Kriz onları da vurdu Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kuralları iptal edildi AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
13:46 Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya’ya elendi Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi
12:18 Az kalsın sakatlanıyordu Arda Güler, yürekleri ağza getirdi Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 14:53:29. #1.11#
SON DAKİKA: Harun Erdenay, Hidayet Türkoğlu'nun başkan vekili olarak TBF yönetim kurulunda yer alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement