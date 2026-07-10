Hasine Demir: Görme Engelliler İçin Bir İlham Kaynağı

Giresun'da yaşayan Hasine Demir, görme engelli oğlunun spor yolculuğuna eşlik ederken tanıştığı golbol branşında hakem oldu.

Üç çocuk annesi 43 yaşındaki Demir, 20 yaşındaki görme engelli oğlu Muhammet'in judo antrenmanlarına eşlik ederken golbol ile tanıştı.

Spora ilgisinin artmasıyla yaklaşık 5 ay önce bu branşta açılan hakemlik kursuna katılan Demir, eğitimlerin ardından yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavları geçti.

Hakem olarak göreve başlayan Demir, golbol branşında lig müsabakalarını yönetiyor.

"Bazı sporculara anne, bazılarına da abla oldum"

Kocaeli'de düzenlenen Golbol Erkekler 4. Lig Müsabakaları'nda görev yapan Hasine Demir, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Adana'da olduklarını, ailesinde kayıp yaşanmadığını söyledi.

Depremde evinin hafif hasar aldığını ancak depremin etkisinden çıkamadıkları için Giresun'a taşındıklarını belirterek Demir, "Oğlum Muhammet görme engelli, judo antrenmanlarına gidiyordu. O sırada golbolle tanıştım. Çocuklara nasıl faydam dokunur diye hep düşünüyordum, araştırıyordum. Sonra golbolde hakemlik kursu açılacağını öğrendim. Başvurdum, kursu tamamladım. Artık hakem olarak müsabakalarda görev alıyorum." ifadelerini kullandı.

Demir, görme engellilerin hayatına dokunmak için bu spora yöneldiğini dile getirerek, "Çocuklarım küçüktü, o nedenle önceden spor dünyasına giremedim. Artık çocuklarımı büyüttüm şimdi özel gereksinimli çocuklara yararlı olmak istiyorum." dedi.

Bu süreçte eğitmenlerin kendisine yardımcı olduğunu anlatan Demir, korkularını yenerek spor hayatına hakemlikle adım attığını kaydetti.

Demir, çocuklarının hakem olmasına sevindiğini belirterek, "Evlatlarım gururlandı, ben de daha çok mutlu oldum ve heveslendim. Sürekli arıyorlar, merak ediyorlar. Hakem olduktan sonra oğlumu yetiştirirken bazı alanlarda eksik kaldığımı düşündüm. Keşke 10 yıl geriye gidebilsem. Onunla hep ilgilendim ama keşke her an yanında olabilseydim. Çocuklarımın iyi yerlere gelmesini istiyorum. Onların hep arkasında olacağım. Hakemlik ve başka alanlarda ilerleyeceğim. Durma düşüncem yok." diye konuştu.

Oğlundan dolayı görme engellilerin nasıl hareket etmesi gerektiğini bildiğinden bahseden Demir, bu nedenle zorluk yaşamadığını ifade etti.

Demir, "Bazı sporculara anne, bazılarına da abla oldum." diyerek, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım'a da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çabalıyor"

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Golbol Merkez Hakem Kurulu Asbaşkanı Ömer Seyfettin Taylan da Hasine Demir'e gıptayla baktıklarını söyledi.

Demir'in görme engelli bir çocuğu olmasına rağmen azmederek, kurslara giderek başarılı olduğunu belirten Taylan, "Hasine Hanım, sahada olsun, masada olsun, verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çabalıyor. Takıldığı şeylerde sürekli soruyor, araştırıyor. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Kendisinden memnunuz. Gelişimi oldukça iyi. Hakemlikte tabii tecrübe de önemli. Kendisinin bir yıla kalmaz, çok daha iyi bir hakem olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.