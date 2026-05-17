Hasköy\'de satranç turnuvası yoğun katılımla tamamlandı

17.05.2026 16:24
Muş'un Hasköy ilçesinde düzenlenen satranç turnuvası yoğun katılımla sona erdi, ödüller verildi.

Muş'un Hasköy Kaymakamlığı koordinesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen satranç turnuvası yoğun katılımla tamamlandı.

Farklı yaş kategorilerinde düzenlenen turnuvada sporcular kıyasıya mücadele etti. Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken, programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç da katılım sağladı.

Açık kategoride Halil İbrahim Demir birinci olurken, Eyüp Korak ikinci, Yaser Kezkeş üçüncü oldu. Muhammed Yuşa Özen dördüncü, Koray İbrahim Atabey ise beşinci sırada yer aldı.

Yetişkinler kategorisinde ise Turan Koltuk birinciliği elde etti. Yusuf Menekşe ikinci, Sadrettin Şavlı üçüncü olurken, Ali Yağız Bilgin dördüncü, Ahmet Miran Bilgin ise beşinci oldu.

4-12 yaş kategorisinde düzenlenen müsabakalarda Mir Zinyar Işık birinci olurken, Eymen Akın Bacanak ikinci oldu. Ahsen Haktan Söylemez üçüncü sırayı alırken, Elvin Şan ve Azad Ali Alkış dereceye giren diğer isimler arasında yer aldı.

Turnuva, ödül takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İHA

