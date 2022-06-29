Footvolley Dünya Kupası Elemeleri'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Footvolley Dünya Kupası Elemeleri'ne ev sahipliği yapacak

29.06.2022 16:20

Hatay, Footvolley Dünya Kupası Elemeleri'ne ev sahipliği yapacak.

Hatay, Footvolley Dünya Kupası Elemeleri'ne ev sahipliği yapacak.

Organizasyon, Arsuz ilçesinde 1-2 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve 12 ülkeden 49 sporcu mücadele edecek.

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, organizasyonun düzenleneceği Gözcüler Plajı'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında, güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Güven, tüm sporseverleri estetik ve seyri güzel mücadeleyi izlemeye davet etti.

Dünya Footvolley Federasyonu Genel Sekreteri Afgan Hamzayev de turnuvanın erkekler ve mix (kadın-erkek) olarak iki kategoride gerçekleşeceğini dile getirdi.

İsrail, Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Gürcistan'ın ardından son elemenin Hatay'da olacağını vurgulayan Hamzayev, footvolleyin fantastik bir spor dalı olduğunu kaydetti.

Açıklamanın ardından elemenin yapılacağı alanda incelemelerde bulunuldu.

Türkiye, Azerbaycan, Brezilya, Arjantin, İspanya, Romanya, Moldova, Pakistan, Hindistan, Kolombiya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden organizasyona katılacak sporcular, elemeleri geçmeleri halinde 24-29 Ağustos'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki finallere katılmaya hak kazanacak.

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Arsuz, 'Dünya Footvolley Şampiyonası' Eleme Maçlarına Ev Sahipliği Yapacak Arsuz, 'Dünya Footvolley Şampiyonası' Eleme Maçlarına Ev Sahipliği Yapacak Japonya, 2023 G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Japonya, 2023 G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Footvolley Dünya Kupası Elemeleri'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Footvolley Dünya Kupası Elemeleri'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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