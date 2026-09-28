Hatay Valisi Masatlı, Samandağ Sörf Merkezi\'nde su sporları çalışmalarını inceledi

Hatay Valisi Masatlı, Samandağ Sörf Merkezi'nde su sporları çalışmalarını incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vali Mustafa Masatlı, Samandağ Sörf Merkezi'nde çocuk ve gençlere sunulan su sporları imkanlarını ve yürütülen çalışmaları inceledi. Merkezdeki faaliyetlerin gençlerin sportif katılımını artırması ve yeteneklerini geliştirmesine katkı sunması amaçlanıyor.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde çocuk ve gençlerin su sporlarıyla buluşmasına katkı sağlayan Samandağ Sörf Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Samandağ'ın denizle iç içe yapısının su sporlarıyla buluşturulmasına yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü merkezde incelemelerde bulunan Vali Masatlı, merkezde çocuk ve gençlere sunulan imkanlar hakkında bilgi aldı.
Samandağ Sörf Merkezi'nin gençlerin sportif faaliyetlere katılımını artırmasının yanı sıra yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.
Merkezde gerçekleştirilen incelemeler sırasında su sporlarına yönelik çalışmaların mevcut durumu ve gençlere yönelik sunulan imkanlar değerlendirildi. Samandağ'ın su sporları alanındaki potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik faaliyetler de ele alındı.
Vali Masatlı, çocuk ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımını artıran ve yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlayan çalışmaların önemine dikkat çekti.
Sizin düşünceleriniz neler ?