Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

18.03.2022 15:22
Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, top kapma ve taktik çalışması yaptı.

Vodafone Park Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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