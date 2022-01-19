Üye Girişi
Hatayspor kadrosunu güçlendirip Avrupa'ya gitmek istiyor - Son Dakika

Hatayspor kadrosunu güçlendirip Avrupa'ya gitmek istiyor

19.01.2022 11:01

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yapacağı yeni transferlerle kadrosunu güçlendirerek, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda ilerlemek istiyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yapacağı yeni transferlerle kadrosunu güçlendirerek, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda ilerlemek istiyor.

Ara transfer döneminde 2 futbolcuyla anlaşan Hatayspor, 1 veya 2 oyuncuyu daha renklerine katmak için çaba sarf ediyor.

Atakaş Hatayspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Özat, AA muhabirine ara transfer döneminde teknik ekibin isteği ve yönetim kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Şu ana kadar iki futbolcuyu kadrolarına kattıklarını belirten Özat, "Medipol Başakşehir'den Emre Kaplan ve Mısır'dan Mahmud Kahraba'yı sol kanat oyuncuları olarak transfer ettik. Başka transferler için görüşmelerimiz devam ediyor. Oyuncularla, kulüpleriyle ve menajerleriyle diyalog halindeyiz." dedi.

" Gelecek yılları da düşünerek gelecek vadeden oyunculara yönelmeyi istiyoruz"

Özat, takım kadrolarını daha da güçlendirerek başarıyı yakalamayı istediklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Transfer komitemiz, teknik ekibimiz ve onursal başkanımız Lütfü Savaş'ın değerlendirmeleri doğrultusunda bir yol alıyoruz. Zaten iki transferimiz hızlı bir şekilde oldu. İnşallah 1-2 oyuncu daha eğer bizim koşullarımıza ve bizim ilkelerimize uygun olursa alacağız. Hem Türk hem de yabancı oyunculara bakıyoruz. Gelecek yılları da düşünerek gelecek vadeden oyunculara yönelmeyi istiyoruz. Fakat ekonomik koşulları var. Bizim gördüğümüzü diğer kulüpler de görüyor. Ama Hatayspor'un duruşu, teknik ekibin ve futbolcuların aile havası futbolcular için bir cazibe noktası haline geliyor. İnsanlar daha önce İstanbul veya büyük kentlerde oynamak isterken şimdi Hatay'ı tercih etmeye başladılar. Bir sınır kenti olmamıza rağmen. Ama bunun esas nedeni Atakaş Hatayspor'daki aile ortamının ve ilkeli duruşumuzun etken olduğunu düşünüyorum."

"Avrupa'ya gitmeyi çok istiyoruz"

Özat, transfer edecekleri oyuncuların etik değerlerinin kendileri için çok önemli olduğunun altını çizerek " Oyuncularda özellikle aradığımız gelecek vaat eden olması, uzun yıllar bize hizmet etme potansiyeli olması ve aile ortamına uyumlu olması. Oyuncuların etik değerleri de bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Ligde bulundukları konumdan memnun olduklarını ifade eden Özat, şöyle devam etti:

"Bu ekonomik bütçeyle ikinci yılımızda bu seviyelerdeyiz, Gönül daha da iyi yerlerde olmamızı isterdi. Ama şu anda da gayet iyi yerdeyiz. Bunun en büyük sebeplerden bir tanesi ilkeli ve etik duruşumuz olduğunu düşünüyorum. Teknik ekip, onursal başkanımız ve yönetim kurulumuz bu konuda çok hassasız. Diğer oyuncular da buradaki hassasiyetimizi bilerek bir aile, bir kolej havası yaratmaya çalışıyoruz. Çok değişik lig yaşıyoruz. 3 büyükleri görüyorsunuz. Üç defa üst üste galibiyet alan bir anda potaya girebiliyor. Bence çok heyecanlı, izleyenler için çok aksiyonu yüksek, sürprizleri dolu bir lig. Biz de bu sürprizlerin olumlusunu yaşamak istiyoruz. Gönül daha iyi yerde olmamızı istiyor. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Gönlümüz Avrupa Kapısı'na katılmak istiyor. Ama bu yol bizi nereye götürür bilemiyoruz. Avrupa'ya gitmeyi çok istiyoruz. Onun için elimizden geleni yapıyoruz. Olur mu, olmaz mı her haftaki performansımız bunu belirleyecektir."

Özat, takımın başarısında taraftar desteğinin her zaman önemli olduğunu belirterek taraftarın takımlarının yanlarında olmaya devam etmesini istedi.

Hatayspor kadrosunu güçlendirip Avrupa'ya gitmek istiyor
Hatayspor kadrosunu güçlendirip Avrupa'ya gitmek istiyor
Hatayspor kadrosunu güçlendirip Avrupa'ya gitmek istiyor

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Lütfü Savaş, Hatayspor, Transfer, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor kadrosunu güçlendirip Avrupa'ya gitmek istiyor - Son Dakika Spor


SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilecek SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilecek         
16:55
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum         
16:46
Kendini karın içine atan adamın yaşını duyanlar şaştı kaldı Kendini karın içine atan adamın yaşını duyanlar şaştı kaldı         
16:42
Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı         
16:36
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı         
13:22
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı         
12:00
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
16:55 SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilecek
16:51 Marketlerde kırmızı ete zam geldi
16:45 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum
16:43 AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek
16:41 Kendini karın içine atan adamın yaşını duyanlar şaştı kaldı
16:38 Eda Ece 2. kez koronavirüse yakalandı
16:36 Kazakistan Savunma Bakanlığı açıkladı: KGAÖ ülkeden tamamıyla çekildi
16:34 İtalyan Meclisi'nde ekranda bir anda cinsel içerikli film oynamaya başladı
16:24 Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi
16:20 Koronavirüs tedavisi yapan doktorları dövüyorlar! İşte Covid-19'u resmi olarak tanımayan ülke
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 17:02:41. #1.12#
SON DAKİKA: Hatayspor kadrosunu güçlendirip Avrupa'ya gitmek istiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement