Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
İdmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve dar alan çalışmaları gerçekleştirdi.
Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Kaynak: AA
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