Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

10.05.2022 14:04
Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

İdmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve dar alan çalışmaları gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

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Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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