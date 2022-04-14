Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

14.04.2022 15:53
Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni Hatay Stadyumu'nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren idmanda, pas, dar alan ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Hatayspor, Sivasspor ile Hatay Stadyumu'nda 16 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da karşılaşacak. - HATAY

Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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