Hatayspor'da Serkan Özbalta dönemi - Son Dakika
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Hatayspor'da Serkan Özbalta dönemi

01.06.2022 21:14
Hatayspor'da Serkan Özbalta dönemi

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Serkan Özbalta'yı getirdi.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Serkan Özbalta'yı getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Serkan Özbalta ile iki yıllık anlaşma sağladı. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, atılan imzaların nice başarılara vesile olmasını temenni ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.

Düzenlenen imza törenine Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, kulüp başkanı Nihat Tazearslan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.


Hatayspor'da Serkan Özbalta dönemi
Hatayspor'da Serkan Özbalta dönemi
Hatayspor'da Serkan Özbalta dönemi
Hatayspor'da Serkan Özbalta dönemi
Hatayspor'da Serkan Özbalta dönemi
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Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor'da Serkan Özbalta dönemi - Son Dakika


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