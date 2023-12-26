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Hatice Kübra İlgün, Paris 2024'te altın madalya kazanmak istiyor - Son Dakika
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Hatice Kübra İlgün, Paris 2024'te altın madalya kazanmak istiyor

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Tokyo 2020'deki hatalarından ders çıkararak Paris 2024'te Türkiye'ye olimpiyat altın madalyası getiren ilk kadın tekvandocu olmayı hedeflediğini söyledi. İlgün, geçmiş başarılarından ve gelecek hedeflerinden bahsederek, Tokyo'da yaptığı hatalardan ders aldığını ve Paris'te tüm rakiplerini ciddiye alarak altın madalya kazanmayı istediğini belirtti.

Hatice Kübra İlgün, Paris 2024\'te altın madalya kazanmak istiyor
26.12.2023 - 11:09,
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Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya aldığı Tokyo 2020'deki hatalarından ders çıkararak gideceği Paris 2024'te Türkiye'ye olimpiyat altın madalyası getiren ilk kadın tekvandocu olmak istediğini söyledi.

Kadınlar 57 kilo kategorisinde son Avrupa şampiyonu olan Hatice Kübra, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde etme süreci, hazırlıkları ve hedefleri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hatice Kübra, geride kalan 2023 sezonuna ilişkin "Olimpiyatlara bir yıl vardı ve girdiğimiz turnuvalarda madalya almamız gerekiyordu. Dünya Şampiyonası ve Dünya Tekvando Grand Prix Serisi'nin Paris ayağında bronz madalya kazandım. Yıl başından itibaren girdiğim uluslararası turnuvalarda ise altın, gümüş, bronz madalyalar kazanarak sıralamamı korudum." ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki sporcu, katıldığı turnuvaların hemen hemen hepsinde podyuma çıkmayı başarmasını neye borçlu olduğu sorusuna, "Girdiğim büyük turnuvaların hepsinde madalya aldım. Avrupa şampiyonaları, dünya şampiyonaları, grand prix'ler, Akdeniz Oyunları... Hatta geçen yıl girdiğim tüm turnuvaları madalyayla tamamladım. Evet, bronz madalya alıyorum ama kürsüdeyim. Bir şekilde orada olabiliyorum. Bunun sebebi gerçekten çok çalışmam ve çok istemem, her zaman fedakarlık yapmam. Benim için tekvando her şeyden daha önemli. Çünkü benim işim bu ve işimi aşkla yapıyorum. Bir yerde de vatan, millet, bayrak sevgisi. Ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye, bayrağımızı göndere çekmeye çalışıyorum. Tüm çabam bunun için. Bunu başardığım için çok mutluyum. Daha da iyisinin olacağına eminim." yanıtını verdi.

"Tokyo'da tüm rakiplerimi ciddiye almadım"

Paris 2024'te ikinci olimpiyat deneyimini yaşayacak Hatice Kübra, "2020'de bronz madalya aldım ama oradaki en iyi sporculardan biriydim ve altın odaklı gitmiştim. Rakiplerim tarafından en tehlikeli sporcu olarak görülüyordum. Olimpiyatlara ilk kez katıldığım için çok heyecanlı ve stresliydim. Oranın atmosferi çok başka. Bronz madalya kazandım. Ardından 2024 için hazırlanmaya başladık. Geçen sene Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları şampiyonu oldum. İslami Dayanışma Oyunları, grand prix'ler, Dünya Şampiyonası derken aşırı yorulduk. 4 yıl boyunca sıralamamı korumaya çalıştım. Şöyle baktığım zaman 2020'de olimpiyat şampiyonu olan sporcu şu an ilk 6'nın içinde bile değil. Demek ki ben aynı istikrarla çalışıp devam etmişim ve sıralamamı koruyabilmişim." değerlendirmesinde bulundu.

Hatice Kübra, Tokyo 2020'de kendisine altın madalyaya mal olan hataların farkında olduğunu belirterek, "Şimdi 2024 Paris Olimpiyatları var. Orada hedefim çıkıp altın madalya kazanmak. Dünya Şampiyonası'ndan geldikten sonra bir hafta dinlenme süreci oldu ve tekrar çalışmalara başladım. Şu an Tokyo'da yaptığım hataları yapmamaya çalışıyorum. Tüm rakiplerimi ciddiye almaya çalışıyorum. Tokyo'daki ABD'li rakibimi (Anastasija Zolotic) 5 defa yenmiştim ama olimpiyatta ona yenildim. Çünkü rahat yendiğim için onu ciddiye almadım. Kendisi orada olimpiyat şampiyonu oldu. Belki de benim orada altınım kaçtı. 2024'te tüm rakiplerimi ciddiye alarak, daha sıkı çalışarak, her rakibime ayrı ayrı adapte olarak inşallah orada altın madalya kazanmayı çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat altını kazanan ilk kadın tekvandocu olmanın peşinde

Hatice Kübra, olimpiyat şampiyonluğu kazanan ilk Türk kadın tekvandocu ünvanının kendisi için ne ifade ettiği konusunda ise şunları söyledi:

"Bunu Tokyo'ya giderken de çok istiyordum. Bir eksik altın madalyamız var tekvandoda ve bunu kazandıran ilk sporcu olmak istiyorum. Biz kadınlar olarak çok güçlü bir şekilde gidiyoruz olimpiyatlara. İnşallah üçümüz de altın madalya kazanırız. Bunu yürekten istiyorum. Tokyo'daki bronz madalyayı burada altına çevirmek ve Türk bayrağıyla tur atmak istiyorum."

Kaynak: AA
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