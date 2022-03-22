Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası

22.03.2022 14:50
Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası

Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca genç erkek takımı, altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca genç erkek takımı, altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Norveç'in Hamar kentindeki organizasyonda yarışan Mert İbrahim Özel, Emin Kubilay Özer ve Alp Eren Erdur, 559 puanla 2. sırada yer aldı.

Milli takım, bugün TSİ 20.35'de altın madalya maçına çıkacak.

10 metre havalı tabanca genç kadınlar takım müsabakasında yarışan Şimal Yılmaz, Bilge Alev ve İlayda Nur Çürük, 2. sıralama müsabakasını 550 puanla 6. sırada tamamladı.

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Kaynak: AA

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