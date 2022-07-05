Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 3 - Mol Fehervar: 0 - Son Dakika
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Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 3 - Mol Fehervar: 0

05.07.2022 21:42
Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 3 - Mol Fehervar: 0

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Mol Fehervar'ı 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Mol Fehervar'ı 3-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıkları ikinci etabını sürdürdüğü Avusturya'da ikinci hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe, Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile karşılaştı. Graz kentindeki Merkür Arena Stadı'nda oynanan mücadeleden sarı-lacivertliler 3-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe sezon öncesi oynadığı 5. hazırlık maçından 4. galibiyetini elde etti.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, müsabakaya Altay, Osayi, Szalai, Min-Jae, Ferdi, İsmail, İrfan Can, Pelkas, Bruma, Rossi ve Serdar Dursun 11'i ile başladı. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 37. dakikada Serdar Dursun ve 43. dakikada Diego Rossi'nin ayağından bulduğu gollerle 2-0 üstün tamamladı. 61. dakikada Valencia'nın golü de maç skorunu belirledi. Yeni transferlerden Lincoln 46, Emre Mor ise 63. dakikada oyuna girdi.

Fenerbahçe, 6. hazırlık maçında 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Hull City ile karşılaşacak.

(İHA)

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Fenerbahçe hazırlık maçında Mol Fehervar'ı mağlup etti Fenerbahçe hazırlık maçında Mol Fehervar'ı mağlup etti
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 3 - Mol Fehervar: 0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 3 - Mol Fehervar: 0 - Son Dakika
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