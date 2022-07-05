Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, müsabakaya Altay , Osayi, Szalai, Min-Jae, Ferdi, İsmail, İrfan Can, Pelkas, Bruma , Rossi ve Serdar Dursun 11'i ile başladı. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 37. dakikada Serdar Dursun ve 43. dakikada Diego Rossi'nin ayağından bulduğu gollerle 2-0 üstün tamamladı. 61. dakikada Valencia 'nın golü de maç skorunu belirledi. Yeni transferlerden Lincoln 46, Emre Mor ise 63. dakikada oyuna girdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 3 - Mol Fehervar: 0 - Son Dakika

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