HD Elazığ Karakoçan, Akpunar'la prensipte anlaştı

Elazığ Karakoçan FK, Teknik Sorumlu Ender Çınar'la yollarını ayırdıktan sonra, Teknik Direktör Metin Akpunar'la prensipte anlaşma sağladı.

Elazığ Karakoçan FK, Teknik Sorumlu Ender Çınar'la yollarını ayırdıktan sonra, Teknik Direktör Metin Akpunar'la prensipte anlaşma sağladı. Teknik Sorumlu Ender Çınar'la yollarını ayıran TFF 3. Lig ekibi HD Elazığ Karakoçan FK, Metin Akpunar'la prensipte anlaştı. 46 yaşındaki teknik adam Elazığ'a gelerek yönetim kurulu ile son görüşmeleri yapacak ve resmi sözleşmeyi imzalayacak. Metin Akpunar kimdir? Teknik Direktör Metin Akpunar 1975 Ankara doğumlu. 2011 yılında antrenörlük hayatına başlayan Akpunar; Bozüyükspor, Turgutluspor, Batman Petrolspor, Tavşanlı Linyitspor, Payas Belediyespor, Hatayspor, Bergama Belediyespor, Kastamonu 1966 Spor takımlarında yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinde ise Cizrespor ve Altındağspor takımlarını çalıştırdı. - ELAZIĞ

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