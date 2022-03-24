HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 109-87 - Son Dakika

SALON: EnkaHAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Erşan Kartal (xx), Umut Özgün Ergün (xx)ALİAĞA PETKİMSPOR: Perkins (xx) 3, Thomas (xxx) 12, Browne (xxx) 35, Aldridge (xxx) 26, Sinan (xx) 4, Denmon (xxx) 23, Erol Can (x) 3, Nusret (x) 3, Hakan (x)HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Selden (xxx) 23, Hamilton (xxx) 12, Hayes (xxx) 27, Şafak (xx) 6, Filipovity (xx) 7, Mertcan (x) 4, Bilgehan (xx) 6, Tuğberk (x) 2, Berkan (x), Hüseyin (x)1'İNCİ PERİYOT: 30-26İLK YARI: 56-493'ÜNCÜ PERİYOT: 78-63ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri düşme hattındaki son sıradan kurtulamayan Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'nden sonra üst üste ikinci galibiyetini en yakın rakibi HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 109-87 yenerek aldı. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda ev sahibi ekibin baştan sona önde götürdüğü iki takım için de kritik maçın ilk periyodu 30-26, ilk yarısı 56-49, üçüncü periyodu da 78-63 sonuçlandı. Ligde 24 maçta 5 galibiyete ulaşarak 4 galibiyette kalan rakibini geride bırakan, bitime 6 maç kala kurtuluş umutlarını artıran Petkimspor'da Browne 35, Aldridge 26, Denmon 23 sayıyla skora katkı yaptı.
Kaynak: DHA
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