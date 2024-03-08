HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü, EuroCup-2\'ye galibiyetle başladı

İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda kadın sporcular 8 Mart'ı işaret diliyle kutladı

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda kadın sporcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü işaret diliyle kutladı. Polonyalı, Türk, Avusturyalı, Güney Koreli, Brezilyalı ve Japon sporcular, 'Sesimizi başarılarımızla duyuruyoruz. Biz güçlüyüz ve ne istersek yapabiliriz' mesajını işaret diliyle iletti. Ayrıca bu mesaj, Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere 7 farklı dilde altyazılı videoyla yayınlandı.