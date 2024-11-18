Hendek’te Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü - Son Dakika
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Hendek’te Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü

Hendek’te Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü

Hendek Öğretmen Akademisi, doğa tutkunlarıyla 7 km yürüyüş etkinliği düzenledi.

18.11.2024 10:17
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Hendek Öğretmen Akademisi Doğa Sporları Kulübü, sağlıklı yaşam için gerçekleştirdiği yürüyüşlerine devam ediyor.

Doğa tutkunları, Güldibi Mahallesi'nden başlayan etkinlikte Muradiye orman yolu güzergahında 7 kilometre yürüdü. Zaman zaman devrilen ağaçlarla da karşılaşan katılımcılar, doğal engelleri aşarak ilerledi.

Doğaseverlere yol boyunca eşlik eden mahalle muhtarı Osman Alişan, yürüyüşten keyif aldıklarını belirterek, katılanlara ve etkinliği organize edenlere teşekkür etti.

İlk defa doğa yürüyüşüne katıldığını anlatan Neslihan Poyrazoğlu, "Güzel bir deneyimdi, doğanın muhteşem manzarası karşısında etkilenmemek mümkün değil. Doğanın renkleri insanın ruhuna enerji veriyor." ifadelerini kullandı.

Sonbaharın güzel görüntüleri arasında keyifli yürüyüş gerçekleştirildiğini dile getiren Ömer Kaya ise "Çok güzeldi ama daha kalabalık ekip olsa daha iyi. Ormandaki meyvelerden yedik, dereler şakır şakır akıyordu, derelerin soğuk sularından içtik, güzel bir gün geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Yürüyüşü organize eden Hendek Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro görevlisi Burhan Atik, doğal güzelliklerini ön plana çıkarmayı hedefledikleri ilçeyi spor turizmi açısından da önemli bir konuma getirmek istediklerini aktararak, tüm halkı yürüyüşlere davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hendek’te Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü - Son Dakika

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