Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika
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Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

20.04.2022 19:50
Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki beşinci maçında konuk ettiği Sırbistan'a 36-30 yenildi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki beşinci maçında konuk ettiği Sırbistan'a 36-30 yenildi.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da 17-16 Sırbistan'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Grupta 1 galibiyeti bulunan milli takım, son maçını 23 Nisan'da deplasmanda İsveç ile yapacak.

Öte yandan, ay-yıldızlı sporcular Yeliz Özel ve Sevilay İmamoğlu Öcal, milli takım kariyerlerine bu maçla nokta koydu. Sporculara müsabaka öncesi Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ile asbaşkan Mustafa Köklü tarafından plaket verildi.

Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika
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