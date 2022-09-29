Sakarya Büyükşehir Belediyespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Takımın saha içinde yakaladığı oyun performansına da değinen Işık, hücum ve savunmada istediklerinin olumlu yansımasının, azimli bir çalışmanın sonucu olduğunu aktardı.

Sahaya galibiyet için çıkacaklarını vurgulayan Işık, "Çalışmalarımızı sahada en iyi şekilde uygulayıp, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Galibiyet serisini sürdürerek, Sakarya'yı hentbol liginde en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Sakarya, Spor, Son Dakika

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