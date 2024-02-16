Hentbol: Haftanın programı

Kazakistan'da üniversite hastanesinde skandal! Bakire kız öğrencilerin isim ve telefonları sızdırıldı

Kazakistan'ın Almatı kentindeki Al-Farabi Kazakistan Ulusal Üniversitesi Hastanesi, bakire olan kız öğrencilerin isim ve telefon numaraları dahil olmak üzere kişisel bilgilerini sızdırdı. Sosyal medyaya düşen listede adı geçen öğrenciler yaşanan skandala büyük tepki gösterirken, öğrencilerden biri "Kişisel verilerimiz her yere adeta asıldı. Mahrem tıbbi muayenelerden sonra bilgileri toplayıp genel bir sohbet odasına atıyorlar" dedi.