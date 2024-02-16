Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika
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Hentbol: Haftanın programı

Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 17'nci, Erkekler Süper Lig'e 14. hafta maçlarıyla devam edilecek. Kadınlar Süper Lig'de Aksaray Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor ve Anadolu Üniversitesi-Yenimahalle Belediyespor maçları yarın oynanacak. Erkekler Süper Lig'de ise Nilüfer Belediyespor-Spor Toto, Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor maçları yarın oynanacak.

16.02.2024 08:46
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Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 17'nci, Erkekler Süper Lig'e 14. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

14.00 Aksaray Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor (Aksaray)

15.00 Anadolu Üniversitesi-Yenimahalle Belediyespor (Porsuk)

18 Şubat Pazar:

16.00 Üsküdar Belediyespor- Kastamonu Belediyespor (Çamlıca)

19 Şubat Pazartesi:

14.00 Görele Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Görele)

15.00 Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Marmara Ereğlisi)

Erkekler Süper Lig

Yarın:

15.00 Nilüfer Belediyespor-Spor Toto (Üçevler)

16.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor- Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Serdivan)

18.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Celal Atik)

19 Şubat Pazartesi:

16.00 Bahçelievler Belediyespor- Rize Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

21 Şubat Çarşamba:

17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor- Beşiktaş Safi Çimento (Konya 75. Yıl)

Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Üniversitesi, Konyaaltı, Sakarya, Trabzon, Aksaray, Konya, Spor, Son Dakika

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