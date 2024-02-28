Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hentbol: Haftanın programı

Hentbol: Haftanın programı

Hentbol Erkekler Süper Lig'e 16. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, haftanın maçları şu şekilde: Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento-Spor Toto, Bahçelievler Belediyespor-Beykoz Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor.

28.02.2024 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hentbol Erkekler Süper Lig'e 16. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

15.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor- Rize Belediyespor (Serdivan)

20.00 Beşiktaş Safi Çimento-Spor Toto (Süleyman Seba)

2 Mart Cumartesi:

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

3 Mart Pazar:

14: 00 Köyceğiz Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)

17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor- Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Konya 75. Yıl)

Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler, Beşiktaş, Türkiye, Sakarya, Trabzon, Konya, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 09:47:41. #1.12#
SON DAKİKA: Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement