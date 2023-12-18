Hentbol heyecanı Denizli\'de başlıyor

Okul Sporları Hentbol Gençler Grup Müsabakaları, 22 takımdan 330 sporcunun katılımıyla 19-22 Aralık 2023 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Yarışmalar çerçevesinde 19-22 Aralık 2023 tarihleri arasında Hentbol Grup Müsabakaları Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği müsabakalarda kızlar kategorisi Kınıklı Spor Salonu'nda, erkekler kategorisi maçları ise Hasan Güngör Spor Salonu'nda oynanacak. Yarışmalara 12 erkek, 10 kız takımı olmak üzere toplam 330 sporcunun katılacağı bildirildi. Ev sahibi Denizli'yi erkeklerde Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kızlarda ise 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi takımları temsil edecek. - DENİZLİ